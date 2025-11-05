ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (18)
Две пловдивчанчета се класираха за полуфинали от турнир в акадамията на Рафаел Надал
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:06
Александър Гендов при момчетата до 12 г. и Никол Бюлбюлева при момичетата до 12 г. се класираха за полуфиналите на сингъл на международните финали от веригата "Kinder+". Надпреварата се провежда в академията на Рафаел Надал в Палма де Майорка, Испания. 

Двете деца са състезатели на пловдивския тенис клуб "Макс Про 2020".

За девети пореден път България участва във веригата. В календара на БФТ за 2025 година, се проведоха 9 турнира във възрастовата група до 10 г. и 5 турнира във възрастовата група до 12 г. Първите двама от Мастърс турнирите при момчетата и момичетата до 10 и 12 г. пък се класираха за международните финали.

Треньори на нашите са пловдивчанинът Серафим Грозев и Марсел Радев.
