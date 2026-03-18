Димитър Кузманов - Мико допусна поражение в първия кръг на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в хърватския град Задар, който е с награден фонд 97 640 евро.
32-годишният рекордьор на България по победи за Купа "Дейвис" отстъпи пред поставения под номер 3 Артюр Жеа (Франция) с 6:4, 2:6, 3:6 за два часа и 12 минути на корта.
Срещата беше прекъсната след втория сет вчера и се доигра днес. В решителната трета част Жеа взе подаването на Кузманов в четвъртия гейм и затвори срещата с втория си мачбол.
21-годишният Жеа, който е 144-и в класацията на АТП, постигна втори успех в четири мача срещу Димитър Кузманов.
Димитър Кузманов загуби от силен французин, мачът се игра два дни
Още по темата
/
Шефът на ТК Локомотив Пловдив блокиран на Малдивите: Българи спят на летището, ужасна спекула с цените
04.03
Още от Тенис
/
Има шанс да сме домакини в баража за оставане в Световната група, ето потенциалните ни съперници
11.02
