Пловдивчанинът Димитър Кузманов - Мико допусна поражение в първия кръг на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в хърватския град Задар, който е с награден фонд 97 640 евро.

32-годишният рекордьор на България по победи за Купа "Дейвис" отстъпи пред поставения под номер 3 Артюр Жеа (Франция) с 6:4, 2:6, 3:6 за два часа и 12 минути на корта.

Срещата беше прекъсната след втория сет вчера и се доигра днес. В решителната трета част Жеа взе подаването на Кузманов в четвъртия гейм и затвори срещата с втория си мачбол.

21-годишният Жеа, който е 144-и в класацията на АТП, постигна втори успех в четири мача срещу Димитър Кузманов.