ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (18)
Невероятно! Пловдивчанката Елизара Янева не загуби гейм и ще играе втори пореден финал в Порто
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:51Коментари (0)246
©
Елизара Янева се класира убедително за финала на тенис турнира на твърда настилка в зала в Порто (Португалия), който е с награден фонд 40 хиляди долара. 

18-годишната пловдивчанка, която миналата седмица стана вицешампионка на друг турнир в Порто, разгроми хърватката Леа Бошкович с 6:0, 6:0 за 57 минути.

За титлата нашето момиче ще играе с победителката от мача между номер 5 Лина Гьорческа (Република Северна Македония) и седмата поставена Фиона Кроули (САЩ).

Елизара Янева е спечелила три титли в турнирите за жени от ITF. Силната ѝ серия през сезона включва и второ място в Манчестър (с награден фонд 40 хиляди долара), както и достигане до четвъртфиналите в Лешно (Полша) с награден фонд 60 хиляди долара.

С класирането си до финала миналата седмица пловдивчанката се изкачи до рекордното за нея 260-о място в световната ранглиста. Така тя се приближава до участие в квалификациите на турнира от Големия шлем "Ролан Гарос".
Още по темата: общо новини по темата: 910
06.02.2026
05.02.2026
02.02.2026
31.01.2026
30.01.2026
29.01.2026
предишна страница [ 1/152 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Александър Василев изигра силен мач в "Колодрума", но отстъпи на световния номер 72
 Илияна Йотова влезе в олимпийското село
 Честито! Неделев на Христова възраст! Вижте как капитанът на Ботев бе изненадан в съблекалнята
 Илиев и Умарбаев показаха новите капитански ленти в Локомотив
 Цвети Пиронкова: Елате в "Колодрума"! Очаква ни истински емоционален сблъсък
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: