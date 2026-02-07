Невероятно! Пловдивчанката Елизара Янева не загуби гейм и ще играе втори пореден финал в Порто

© Елизара Янева се класира убедително за финала на тенис турнира на твърда настилка в зала в Порто (Португалия), който е с награден фонд 40 хиляди долара.



18-годишната пловдивчанка, която миналата седмица стана вицешампионка на друг турнир в Порто, разгроми хърватката Леа Бошкович с 6:0, 6:0 за 57 минути.



За титлата нашето момиче ще играе с победителката от мача между номер 5 Лина Гьорческа (Република Северна Македония) и седмата поставена Фиона Кроули (САЩ).



Елизара Янева е спечелила три титли в турнирите за жени от ITF. Силната ѝ серия през сезона включва и второ място в Манчестър (с награден фонд 40 хиляди долара), както и достигане до четвъртфиналите в Лешно (Полша) с награден фонд 60 хиляди долара.



С класирането си до финала миналата седмица пловдивчанката се изкачи до рекордното за нея 260-о място в световната ранглиста. Така тя се приближава до участие в квалификациите на турнира от Големия шлем "Ролан Гарос".