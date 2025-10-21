ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (15) | Вчера (14)
Най-добрият пловдивски тенисист стартира успешно в турнир в Германия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:50Коментари (0)228
Димитър Кузманов - Мико се класира за втория кръг на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в германския град Хамбург с награден фонд 54 хиляди евро.

Пловдивчанинът стартира с победа срещу участващия с "уайлд кард" 18-годишен представител на домакините Мика Петкович с 2:6, 6:2, 6:4. Срещата продължи час и 55 минути.

Германският тийнейджър, номер 800 в световната ранглиста, започна силно и взе пет поредни гейма, с което поведе с 5:1 за успеха в първия сет. Със същата серия 32-годишният рекордьор на България по победи за Купа "Дейвис" затвори втората част, за да изравни резултата.

В третия сет Мико дръпна с 3:1, но бързо допусна да бъде застигнат. При 5:4 той взе аванс от 40:0 при подаване на съперника и реализира още първия си мачбол.

С успеха най-добрият пловдивски тенисист в момента заработи 4 точки за класацията на ATP, в която заема 249-ото място, както и 900 евро от наградния фонд. За място на четвъртфиналите Димитър Кузманов очаква победителя от двубоя между №6 в схемата Федерико Чина (Италия) и квалификанта Милош Карол (Словакия).
