Четири отбора от Пловдив се класираха за четвъртфиналите от държавния шампионат

© На кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив се изиграха осминафиналите на Държавното отборно първенство по тенис за мъже и жени. Надпреварата е от календара на БФТенис и в нея участват 28 отбора при мъжете и 18 при жените.



За четвъртфиналите при мъжете се класира само един пловдивски тим - ТК "Джуниър Про". При жените обаче в тази фаза ще участват 3 отбора от Пловдив - Локомотив, Тракия и Албена.



Ето резултатите от 1/8-финалите:



Мъже:



ТК "Черно море Елит" , гр.Варна – ТК "Локомотив, гр.Пловдив" 2:1



ТК "Локомотив 1929", гр. София-2 – ТК "Хасково 2015", гр.Хасково 2:0



ТК " Вектор Тенис Спорт", гр.София – ТК "Плевен 90, гр.Плевен" 2:0



ТК "Джуниър Про, Пловдив" – ТК "Галакси Спорт, гр.Бургас" 2:1



ТК "Локомотив 1929", София-1 – ТК "Локо 98", гр.Пловдив 2:1



ТК " Супер Спорт", гр.Варна – ТК "Дема", гр.София 2:0



ТК "НСА", гр.София-1– ТК "Кристи", гр.Дряново 2:0



ТК "НСА", гр.София-2 – ТК"Про спорт, гр.София" 2:0



Жени:



ТК "Локомотив", гр.Пловдив – ТК "Хепи Уин", гр.София 2:0



ТК "Тракия", гр.Пловдив – ТК "Черно море Елит", гр.Варна 2:1



ТК "Дема, гр.София"-2 – ТК "Кристи", гр.Дряново 2:0



ТК "Фаворит, гр.Пазарджик – ТК "Локомотив 1929", София 2:0



ТК "Дема", гр.София-3 – ТК "Албена", гр.Пловдив 1:2



ТК "Изида", гр.Добрич – ТК "Хасково 2015", гр.Хасково 2:0



ТК "Супер Спорт, гр.Варна" – ТК "Габрово", гр.Габрово 2:0



ТК "15:40", гр.София 2 – ТК "Локо 98", гр.Пловдив 2:0