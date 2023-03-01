Станаха известни четвъртфиналистите на държавното по тенис в Пловдив

© В зала "Атаро Клима" в Пловдив се изиграха осминафиналите на Държавното лично първенство по тенис на закрито за юноши и девойки до 18-годишна възраст.



Юноши, 1/8-финали:



№1 Дейвид Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Светослав Ангелов (ТК "Албена", гр.Пловдив) 6:2, 6:0



Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – №6 Димитър Чилов (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) 6:2, 6:2



№4 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) – Стефан Тонев (ТК "15:40", гр.София) 6:2, 7:6(4)



Ерик Владимиров (ТК "Каратанчева", гр. София) – №8 Боян Каролев (ТК "Малееви", гр.София) 7:5, 4:6, 7:6(4)



Христиан Биджев ( ТК "Диана", гр.София) – №5 Християн Божилов (ТК "Левски", гр.София) 6:0, 6:2



№3 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Николай Папазов (ТК "НСА", гр.София) 6:1, 6:0



Рахамин Чалгъджян (ТК "Диана", гр.София) – №7 Алън Димов (ТК "Велто", гр.Варна) 7:6(2), 2:6, 7:5



№2 Павел Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Ферхат Рашидов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград) 6:4, 6:1



Юноши, 1/4-финали:



№1 Дейвид Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София)



№4 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) – Ерик Владимиров (ТК "Каратанчева", гр. София)



№3 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) –Христиан Биджев ( ТК "Диана", гр.София)



№2 Павел Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Рахамин Чалгъджян (ТК "Диана", гр.София)



Девойки, 1/8-финали:



Ивона Савекова (ТК "Авеню", гр.Бургас) – №1 Каталина Петрова (ТК "НСА", гр.София) 6:2, 6:1



Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – №6 Александра Матева (ТК "Авеню", гр.Бургас) 6:3, 2:6, 6:3



№3 Яна Кирчева (ТК "15:40", гр.София) – Вероника Железова (ТК "Локомотив 1929", София) 6:1, 6:2



Полина Георгиева (ТК "Престиж", гр.Велико Търново) – №5 Виктория Санкийска (ТК "Изида", гр.Добрич) 4:6, 6:4, 6:4



Габриела Иванова (ТК "Черноморец ", гр.Бургас) – №7 Венета Генчева (ТК "Дема", гр.София) 6:1, 6:1



№4 Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Калина Симеонова (ТК "НСА", гр.София) 6:0, 7:5



№8 Мелис Расим (ТК "Албена", гр.Пловдив) – Габриела Стоянова (ТК "Дема", гр.София) 6:4, 6:3



№2 Лидия Енчева (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Анджелина Костова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) 6:4, 6:2



Девойки, 1/4-финали:



Ивона Савекова (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София)



№3 Яна Кирчева (ТК "15:40", гр.София) – Полина Георгиева (ТК "Престиж", гр.Велико Търново)



Габриела Иванова (ТК "Черноморец ", гр.Бургас) – №4 Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив)



№8 Мелис Расим (ТК "Албена", гр.Пловдив) – №2 Лидия Енчева (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София)



Програма:



01.03.2023 - 1/4 финали единично юноши и девойки и първи кръг двойки



02.03.2023 - 1/2 финали единично юноши и девойки и 1/2 финал двойки



03.03.2023 - финал единично юноши и девойки и финали двойки