ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (17)
Станаха известни четвъртфиналистите на държавното по тенис в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:05 / 01.03.2023Коментари (0)145
©
В зала "Атаро Клима" в Пловдив се изиграха осминафиналите на Държавното лично първенство по тенис на закрито за юноши и девойки до 18-годишна възраст.

Юноши, 1/8-финали:

№1 Дейвид Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Светослав Ангелов (ТК "Албена", гр.Пловдив) 6:2, 6:0

Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – №6 Димитър Чилов (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) 6:2, 6:2

№4 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) – Стефан Тонев (ТК "15:40", гр.София) 6:2, 7:6(4)

Ерик Владимиров (ТК "Каратанчева", гр. София) – №8 Боян Каролев (ТК "Малееви", гр.София) 7:5, 4:6, 7:6(4)

Христиан Биджев ( ТК "Диана", гр.София) – №5 Християн Божилов (ТК "Левски", гр.София) 6:0, 6:2

№3 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Николай Папазов (ТК "НСА", гр.София) 6:1, 6:0

Рахамин Чалгъджян (ТК "Диана", гр.София) – №7 Алън Димов (ТК "Велто", гр.Варна) 7:6(2), 2:6, 7:5

№2 Павел Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Ферхат Рашидов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград) 6:4, 6:1

Юноши, 1/4-финали:

№1 Дейвид Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София)

№4 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) – Ерик Владимиров (ТК "Каратанчева", гр. София)

№3 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) –Христиан Биджев ( ТК "Диана", гр.София)

№2 Павел Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Рахамин Чалгъджян (ТК "Диана", гр.София)

Девойки, 1/8-финали:

Ивона Савекова (ТК "Авеню", гр.Бургас) – №1 Каталина Петрова (ТК "НСА", гр.София) 6:2, 6:1

Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – №6 Александра Матева (ТК "Авеню", гр.Бургас) 6:3, 2:6, 6:3

№3 Яна Кирчева (ТК "15:40", гр.София) – Вероника Железова (ТК "Локомотив 1929", София) 6:1, 6:2

Полина Георгиева (ТК "Престиж", гр.Велико Търново) – №5 Виктория Санкийска (ТК "Изида", гр.Добрич) 4:6, 6:4, 6:4

Габриела Иванова (ТК "Черноморец ", гр.Бургас) – №7 Венета Генчева (ТК "Дема", гр.София) 6:1, 6:1

№4 Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Калина Симеонова (ТК "НСА", гр.София) 6:0, 7:5

№8 Мелис Расим (ТК "Албена", гр.Пловдив) – Габриела Стоянова (ТК "Дема", гр.София) 6:4, 6:3

№2 Лидия Енчева (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Анджелина Костова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) 6:4, 6:2

Девойки, 1/4-финали:

Ивона Савекова (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София)

№3 Яна Кирчева (ТК "15:40", гр.София) – Полина Георгиева (ТК "Престиж", гр.Велико Търново)

Габриела Иванова (ТК "Черноморец ", гр.Бургас) – №4 Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив)

№8 Мелис Расим (ТК "Албена", гр.Пловдив) – №2 Лидия Енчева (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София)

Програма:

01.03.2023 - 1/4 финали единично юноши и девойки и първи кръг двойки

02.03.2023 - 1/2 финали единично юноши и девойки и 1/2 финал двойки

03.03.2023 - финал единично юноши и девойки и финали двойки
Още по темата: общо новини по темата: 467
28.02.2023
28.02.2023
27.02.2023
24.02.2023
23.02.2023
23.02.2023
предишна страница [ 1/78 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Двама от дубъла на Локо пропускат регионалното дерби със Сокол (Марково)
 Локомотив привлече шести нов футболист през тази зима
 Почина легендарен голмайстор на световния футбол
 Няма жив човек на "Колежа", вижте каква е ситуацията на 1 март
 Локо (Пд) е един от шестте клуба, които имат дългове към НАП
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2019 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: