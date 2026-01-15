ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (15)
Пловдивчанката Гергана Топалова започна с победа в Буенос Айрес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:01Коментари (0)146
©
Пловдивчанката Гергана Топалова се класира за втория кръг на тенис турнира на червени кортове в Буенос Айрес (Аржентина), който е с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Нашето момиче е поставена под №7 в основната схема. Тя се наложи с 6:3, 6:7(7), 6:0 над представителката на домакините Хосефина Естевес. Срещата продължи два часа и 43 минути. 

Топалова допусна пробив още в първия гейм, но веднага отговори с рибрейк. 25-годишната пловдивчанка проби за 3:2, а след това запази преднината си за крайното 6:3. Топалова пропусна на три пъти пробив преднина във втората част, а при 5:4 пропусна мачбол на собствен сервис.

Така се стигна до тайбрек, който премина изключително драматично. Пловдивчанката изостана с 4-6 точки, отрази два сетбола и със серия от три поредни спечелени точки стигна до първия си мачбол в срещата. Топалова обаче не успя да затвори мача и загуби тайбрека с 7-9 точки.

В третия сет Гергана Топалова изцяло доминираше и не даде повече гейм на съперничката си.

Във втория кръг тя ще играе срещу Карла Маркус (Аржентина).
Още по темата: общо новини по темата: 891
14.01.2026
13.01.2026
13.01.2026
10.01.2026
09.01.2026
08.01.2026
предишна страница [ 1/149 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Преобразен Академик взе солиден аванс срещу Ботев (Враца) при дебюта на Йордан Иванов
 Бразилци поискаха свой сънародник от Локомотив, шансовете за трансфер не са големи
 Илиян Филипов: Вече уведомихме ФИФА, ще защитим правата си докрай
 Много тежък жребий за Григор Димитров в Откритото първенство на Австралия
 Разговорите са в напреднала фаза, Левски пожела Хуан Переа от Локо
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: