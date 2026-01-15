Пловдивчанката Гергана Топалова започна с победа в Буенос Айрес

© Пловдивчанката Гергана Топалова се класира за втория кръг на тенис турнира на червени кортове в Буенос Айрес (Аржентина), който е с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.



Нашето момиче е поставена под №7 в основната схема. Тя се наложи с 6:3, 6:7(7), 6:0 над представителката на домакините Хосефина Естевес. Срещата продължи два часа и 43 минути.



Топалова допусна пробив още в първия гейм, но веднага отговори с рибрейк. 25-годишната пловдивчанка проби за 3:2, а след това запази преднината си за крайното 6:3. Топалова пропусна на три пъти пробив преднина във втората част, а при 5:4 пропусна мачбол на собствен сервис.



Така се стигна до тайбрек, който премина изключително драматично. Пловдивчанката изостана с 4-6 точки, отрази два сетбола и със серия от три поредни спечелени точки стигна до първия си мачбол в срещата. Топалова обаче не успя да затвори мача и загуби тайбрека с 7-9 точки.



В третия сет Гергана Топалова изцяло доминираше и не даде повече гейм на съперничката си.



Във втория кръг тя ще играе срещу Карла Маркус (Аржентина).