Спортните новини: Днес (8) | Вчера (7)
Кузманов нямаше шанс срещу тенисист, който е със 120 места пред него в ранглистата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:37Коментари (0)104
©
Димитър Кузманов - Мико отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в японския град Кобе, който е с награден фонд 100 хиляди долара.

32-годишният пловдивчанин беше елиминиран от поставения под номер 1 Чун-Син Цън (Тайван) с 4:6, 1:6 след 76 минути игра.

Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" загуби подаването си в откриващия гейм на мача, след което при 3:4 поведе с 40:15 при сервис на съперника, но не се възползва от двата си шанса да върне пробива.

В последствие 131-ият в световната ранглиста азиатец доминираше, взе първия сет и поведе с 4:0 във втория по пътя си към крайната победа.

Димитър Кузманов напуска надпреварата с 1045 долара от наградния фонд, но няма да прибави точки към актива си за класацията на АТП, в която заема 250-ата позиция.
