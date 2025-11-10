Кузманов нямаше шанс срещу тенисист, който е със 120 места пред него в ранглистата

© Димитър Кузманов - Мико отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в японския град Кобе, който е с награден фонд 100 хиляди долара.



32-годишният пловдивчанин беше елиминиран от поставения под номер 1 Чун-Син Цън (Тайван) с 4:6, 1:6 след 76 минути игра.



Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" загуби подаването си в откриващия гейм на мача, след което при 3:4 поведе с 40:15 при сервис на съперника, но не се възползва от двата си шанса да върне пробива.



В последствие 131-ият в световната ранглиста азиатец доминираше, взе първия сет и поведе с 4:0 във втория по пътя си към крайната победа.



Димитър Кузманов напуска надпреварата с 1045 долара от наградния фонд, но няма да прибави точки към актива си за класацията на АТП, в която заема 250-ата позиция.