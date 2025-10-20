ИЗПРАТИ НОВИНА
Ето ги най-добрите тенисисти сред пловдивските лекари, стоматолози и студенти по медицина
13:02
През уикенда на кортовете на ТК Локомотив в Пловдив се проведе 30-ият юбилеен турнир за Купата на ректора на МУ Пловдив. В надпреварата участваха пловдивски лекари, стоматолози и студенти по медицина.

Призовите места в отделните категории заеха:

Мъже open - шампион Георги Панайотов, подгласници Асен Буков, Иван Рашков и Димитриос Стойков - студенти в МУ Пловдив.

Мъже над 45 години - шампион Д-р Д. Стоянов; второ място Д-р Радослав Илчев, трето място Д-р Димо Искрев и Доцент Илиан Христов.

Жени - шампион Ванеса Петрова - студент, подгласници Д-р Мариана Динкова и Д-р Гергана Ставракева.

Двойки мъже - шампиони Д-р А. Михов и Д-р Д. Стоянов.

Председателят на Тенис ски клуб на лекари и стоматолози Д-р Светослав Славов награди шампионите и призьорите.

"Изпращаме успешна състезателна година, отново имаме титли и призови места на национални и международни турнири. Отново до нас са нашите студенти, бъдещи членове на клуба" обобщи Д-р Славов.
