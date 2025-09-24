ИЗПРАТИ НОВИНА
Шеста поредна победа за 18-годишната пловдивчанка Елизара Янева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:58
Елизара Янева се класира убедително за втория кръг на сингъл във втория пореден турнир от ITF за жени в Пазарджик "Goto Diamonds Cup". Надпреварата се провежда на базата на ТК "Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара. 

18-годишната пловдивчанка разгроми с 6:0, 6:0 Алина Юнева (Русия) само за 43 минути игра. Това е шеста поредна победа за Елизара без да загуби сет.

Припомняме, че нашето момиче триумфира с титлата в края на миналата седмица на друг турнир в Пазарджик от същия ранг.

Във втория кръг пловдивчанката ще играе срещу Аня Станкович (Сърбия).

Росица Денчева също се класира за втория кръг на сингъл. Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" победи с 6:4, 2:6, 6:3 №357 в световната ранглиста Нома Ноа Акугуе (Германия).

18-годишната Денчева ще играе във втория кръг срещу победителката от мача между осмата поставена Леа Бошкович (Хърватия) и Самира Де Стефано (Италия).
