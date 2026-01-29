ИЗПРАТИ НОВИНА
18-годишната Елизара Янева отстрани още една силна тенисистка в Порто
Елизара Янева продължава със страхотното си представяне от началото на тази година и се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара. 

18-годишната пловдивчанка направи обрат и победи във втория кръг с 6:7(4), 6:3, 6:3 американската квалификантка Рашида МакАду. Срещата продължи 2 часа и 12 минути.

Янева направи обрат от 3:6 до 6:5 в първия сет, а в последвалия тайбрек съперничката ѝ поведе с 5:2 и след 7:4 взе частта. Във втория сет се игра равностойно до 3:3, след което Янева направи серия от три поредни гейма и изравни резултата. В решителната трета част тя поведе с 4:0 и без проблеми затвори мача.

Следващата ѝ съперничка ще бъде италианката Лаура Майер (Италия).

Елизара и партньорката й Катерина Цигурова от Швейцария отпаднаха на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Това стана след поражение от поставените под номер 1 Франсиска Жорже и Матилде Жорже (Португалия) с 3:6, 2:6 за 67 минути.

От началото на пловдивчанката стана вицешампионка на турнир в Манчестър (с награден фонд 40 хиляди долара) и достигна до четвъртфинал в Лешно (Полша) на надпревара с награден фонд 60 хиляди долара.
