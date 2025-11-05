ИЗПРАТИ НОВИНА
Убедителен старт за пловдивски национал в Турция
Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за втория кръг на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. 

Пловдивчанинът е поставен под №8 в основната схема. Той спечели срещу преминалия през квалификациите Ноа Луис (Испания) с 6:2, 6:2. Двубоят продължи 74 минути.

Състезателят на ТК Локо-98 (Пловдив) поведе с 5:1 по пътя си към победата в първия сет, а във втория направи серия от четири поредни гейма, за да триумфира.

За място на четвъртфиналите Янаки Милев ще играе срещу друг квалификант Бехан Атлангериев (Русия).
