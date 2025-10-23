ИЗПРАТИ НОВИНА
Гергана Топалова отпадна във втория кръг на турнир в Колумбия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:38Коментари (0)49
© Instagram
Гергана Топалова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Ибаге (Колумбия) с награден фонд 40 хиляди долара.

Пловдивчанката бе поставена под №3 в основната схема. Тя отстъпи пред представителката на домакините Юлиана Лисарасо с 3:6, 7:6(6), 2:6.

25-годишната Топалова загуби първите три гейма и макар че върна един пробив за 2:3, отново загуби подаването си за 3:5 и приключи първия сет при 3:6. 

Във втория двете си размениха по един пробив и се стигна до тайбрек, в който колумбийката имаше мачбол, но нашето момиче взе три поредни точки и остана в мача след 8:6.

Лисарасо доминираше в третата решителна част, като направи три пробива срещу един за пловдивчанката и приключи мача с 6:2 след близо два часа и половина игра.
