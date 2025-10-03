ИЗПРАТИ НОВИНА
Симона Попова стана вицешампионка в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:46Коментари (0)166
©
Симона Попова стана вицешампионка при девойките, а Филип Ненчев и Бруно Дженев се класираха за финала при юношите на турнира до 14 г. от трета категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Локомотив".

Във финала на сингъл при девойките Симона Попова загуби с 2:6, 6:2, 3:6 от София Стойца (Румъния). На трето място при девойките се класира българката Нина Нокова.

Наградите на призьорите връчиха Георги Чочев – вицепрезидент на БФТ и изпълнителен директор на ТК "Локомотив" (Пловдив) и Ивайло Цветков – главен съдия.

Изцяло български ще бъде финала на сингъл при юношите. За титлата утре ще спорят Филип Ненчев и Бруно Дженев.

На полуфиналите Ненчев победи със 7:6, 6:7, 6:4 Мартин Валеов, а Дженев се наложи с 6:7, 6:3, 6:4 над Марк Мещеряков (Украйна).
