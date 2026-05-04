Александър Мирчев (ТК "Пиронкови", Пловдив) и Яника Томова (ТК "Пиронкови", Пловдив) спечелиха първите места на регионален турнир по тенис за момчета и момичета до 10 години в Пловдив. Надпреварата бе от календара на БФТенис и се проведе на кортовете на ТК "Албена" край градския стадион "Пловдив".

Във финала при момчетата Александър Мирчев (ТК "Пиронкови") победи Платон Михайлюк (ТК "Велинград") с 4:0. Шампионът е син на легендарната ни тенисистка Цветана Пиронкова, която се включи в награждаването на призьорите при момчетата и момичетата.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че през септември миналата година Александър Мирчев стана шампион и при 8-годишните от подобен турнир в Асеновград.

В мач за третото място при момчетата Петър Минов (ТК "Пловдив 1981", Пловдив) се наложи над Калоян Недялков (ТК "Локомотив", Пловдив) с 4:2.

Във финала при момичетата Яника Томова (ТК "Пиронкови", Пловдив) спечели срещу Моника Банова (ТК "Августа Траяна", Стара Загора) с 4:0. В мач за третото място Ивайла Чочкова (ТК "Локо 98", Пловдив) победи Деница Евстатиева (ТК "Дема", София) с 4:0.