ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (4)
Вицешампионска титла и рекордно класиране за 18-годишна пловдивчанка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:04Коментари (0)298
©
виж галерията
Пловдивчанката Елизара Янева стана вицешампионка на турнира на твърда настилка в зала в Порто, Португалия, който бе с награден фонд 60 хиляди долара. 

18-годишната тенисистка отстъпи във финала с 5:7, 4:6 от Айла Аксу (Турция). Срещата продължи 1 час и 24 минути.

Янева поведе с 2:0 в началото на първия сет, но допусна изравняване за 2:2. Пловдивчанката отново проби за 5:3 и сервираше за спечелване на сета, но не успя да се възползва и след четири поредни загубени гейма първата част бе спечелена от съперничката 7:5.

Втората част започна трудно за Янева, която изостана с 0:3. Тя показа характер и изравни до 3:3, но веднага допусна нов пробив за 3:4. При 4:5 Янева изпусна възможност за връщане на пробива и макар да отрази мачбол, в крайна сметка загуби с 4:6.

С поредното си силно представяне Елизара Янева ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста, като ще се изкачи до №260.

От началото на сезона нашето момиче има поредица впечатляващи резултати — вицешампионка на турнира в Манчестър (40 хиляди долара награден фонд) и четвъртфиналистка в Лешно, Полша (турнир с награден фонд 60 хиляди долара).

Елизара Янева има три спечелени титли в турнирите за жени от ITF.
Още по темата: общо новини по темата: 907
31.01.2026
30.01.2026
29.01.2026
29.01.2026
27.01.2026
27.01.2026
предишна страница [ 1/152 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ирландец се завърна с гол в Атлетик (Куклен), германец блесна с две попадения за "баските"
 Ръководството на Локо разочарова феновете - Лукас Салинас няма да получи договор
 Академик-ПУ спечели гостуването си на Сливница с 27:25
 Неприятна новина от Локомотив, още един основен футболист с тежка контузия
 Илко Пиргов: Имах главна роля при привличането на тези тримата, гордея се
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: