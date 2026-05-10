Над 200 хиляди души са били на финала на Джиро д'Италия в София. Това обяви кметът на София Васил Терзиев пред журналисти, допълвайки, че над 25 хил. колоездачи, включително деца, днес са карали по бул. "Цариградско шосе".

"Получи се невероятно събитие, което надмина моите очаквания", отбеляза Терзиев и добави, че организаторите са казали, че това е може би едно от най-силните състезания, правени извън Италия.

Джирото

Обиколката на Италия е второто най-голямо и най-престижно състезание в света на колоезденето. 109-ото издание на надпреварата стартира на 8 май 2026 г. в Несебър и премина през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.

София бе домакин на заключителния български етап, преди колоната да продължи към Южна Италия. Надпреварата се излъчваше пряко по Евроспорт и HBO Max.

Третият етап започна в Пловдив

Джиро д'Италия 2026 продължи днес с третия етап, чието начало бе дадено в Пловдив. Малко преди старта кметът на града Костадин Димитров привества участниците на откриващата церемония на площад "Централен". Стартът бе даден точно в 13,05 часа.

Етапът Пловдив - София е с дължина 175 км. Хиляди пловдивчани приветстваха колоездачите по бул. "Цар Борис III Обединител", а след това и по бул. "Бълария".

След като състезателите напуснаха Пловдив, маршрутът премина през Пазарджик, Белово и Костенец. Последва зрелищно изкачване до зимния курорт Боровец, което бе най-високата точка от етап 3. След това маршрутът продължи към Самоков, Панчаревския пролом и покрай Искърския язовир, за да финишира на булевард "Цар Освободител“ в София.