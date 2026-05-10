Хиляди пловдивчани и гости на града превърнаха откриването на Велосезон 2026 в мащабен празник на спорта и градската мобилност. Тазгодишното издание бе белязано от исторически момент – колоната премина по част от маршрута на престижното състезание Giro d’Italia, непосредствено след финала на неговия трети етап в града под тепетата.

Желаещите да участват бяха много и часове преди началото на събитието се редиха на опашка, за да се регистрират, припомня Plovdiv24.bg.

Празник на движението

Шествието бе поведено лично от кмета на Пловдив Костадин Димитров, който по-рано през деня даде официалния старт на професионалните колоездачи пред хиляди зрители. Колоната от велосипедисти тръгна от площада пред Голямата базилика, премина по централните булеварди на града, а финалът бе пред спортната зала на ПУ "Паисий Хилендарски", където имаше томбола със 17 велосипеда и множество допълнителни награди.

"Пловдив все повече се утвърждава като град на спорта, движението и активните хора. Радвам се, че хиляди пловдивчани – цели семейства, деца и млади хора – избраха да бъдат част от този празник. Това е доказателство, че карането на колело е не само спорт, а начин на живот и част от модерната градска култура", заяви кметът Костадин Димитров и благодари на всички участници.

Сред бурни аплодисменти той лично връчи първата голяма награда в томболата - електрически велосипед - на 7-годишната Моника, чието име бе изтеглено първо сред всички участници. Наградите на част от останалите печеливши бяха връчени от заместник-кмета по строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика инж. Хакъ Сакъбов.

На събитието присъстваха още заместник-кметовете Пламен Панов и Николай Бухалов, както и директорът на Фондация "Пловдив 2019" Кирил Велчев.