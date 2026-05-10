На 16 май (събота) Пловдив ще пулсира в ритъма на едно вдъхновяващо градско приключение. Район "Западен" и Decathlon България обединяват сили, за да превърнат улиците на града в сцена за движение, здраве и споделени емоции, съобщават от администрацията на района за Plovdiv24.bg.

За трети път заедно по пътя на здравето

Третото издание на велошествието "С колело на Запад“ отправя покана към малки и големи. Събитието е отворено за всички възрасти – от най-малките откриватели на две колела до опитните колоездачи. Защото велосипедът е нещо повече от транспорт – той е символ на активния начин на живот и грижата за себе си.

Защо да се включите?

-Движение в добра компания: Насладете се на Пловдив от различна перспектива, заобиколени от съмишленици;

-За цялото семейство: Идеален повод да прекарате съботния ден активно с децата и приятелите си;

-Вдъхновение: Станете част от общност, която вярва в по-зеления и здравословен град.

Организаторите са подготвили специален маршрут:

-Старт: пред кметството на район "Западен"

-Междинна спирка: фабрика "Гайо" в кв. "Прослав" и почерпка с шоколадови изкушения

-Финал: площадното пространство пред Братската могила

Велошествието ще завърши с музика, изненади, състезателни игри и забавления за всички участници, които ще имат и възможност да изпробват късмета си в томбола с атрактивен награден фонд:

-два детски велосипеда за деца от 6 до 12 години;

-един велосипед за възрастни, предоставен от Макском;

-аксесоари за спорт и колоездене.