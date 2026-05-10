Часове преди официалното откриване на велосезона, което ще започне с голямо шествие, стотици ентусиасти буквално блокираха центъра на града в очакване на своя стартов номер. Организацията по записването днес бе поставена пред сериозно изпитание заради безпрецедентния интерес. Огромна колона от хора, желаещи да получат брандирана тениска и номер, се изви от Голямата епископска базилика и достигна чак до Понеделник пазара, информира репортер на Plovdiv24.bg.

Въпреки дългото чакане, атмосферата е празнична. Сред присъстващите се забелязват цели семейства с малки деца, професионални клубове и любители на градското колоездене, които са превърнали събитието в задължителна годишна традиция.

Кога тръгва колоната?

Стартът на масовото каране е планиран спрямо международното състезание, което минава през града. В 13:00 ч. се очаква преминаването на професионалните състезатели от "Джирото", точно 5 минути след тях, официално ще бъде даден стартът за гражданите.

"Идеята е да хванем инерцията и емоцията от професионалистите и веднага след тях да изпълним булевардите с хиляди усмихнати пловдивчани“, коментират участници в опашката.

Организация и безопасност

Маршрутът ще премине през ключови градски артерии, които ще бъдат затворени поетапно за автомобили. От полицията призовават шофьорите за търпение, а участниците – за повишено внимание и спазване на дистанция по време на масовото каране.

Очаква се тазгодишното издание да бъде едно от най-мащабните в историята на града, превръщайки Пловдив в огромна зона, свободна от автомобили за няколко часа.