Видът на емблематичния паметник на съветския войник на Бунарджика изненада пловдивчани в неделя сутрин. Читателка на Plovdiv24.bg съобщи за медията ни, че 10-метровата фигура е осъмнала с огромно розово наметало. Сигналът е придружен от кадри, които потвърждават, че акцията е съвсем реална.

Защо розово и защо днес?

Днешната дата съвпада с разгара на едно от най-престижните спортни събития в света – Обиколката на Италия (Giro d'Italia). Розовото е официалният цвят на състезанието, а лидерската фланелка (maglia rosa) е символ на триумфа. Тъй като обиколката днес преминава през Пловдив, не е изключено акцията да е дело на фенове или спортни ентусиасти, които по този нетрадиционен начин отбелязват събитието.

От години граждани на Пловдив и общественици изразяват недоволство от символиката на монумента и неговото внушително присъствие, особено в контекста на историческата памет, а дискусиите около премахването му винаги са разпалвали страстите.

Вчера посланикът на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова използва паметника на Альоша в Пловдив като пример за това, което нарече "борба срещу руските и съветските символи“ в Европа.