Днешният 10 май 2026 г. предлага на жителите и гостите на Пловдив типичното за региона топло и устойчиво пролетно време. Градът попада под влиянието на стабилна въздушна маса, която осигурява предимно слънчеви часове и комфортни температури, превръщайки деня в един от най-приятните от началото на месеца.

Метеорологичната обстановка се характеризира с плавно повишаване на температурите. След хладното утро, в което термометрите отчетоха около 11°C, следобедните часове ще донесат истинско усещане за наближаващо лято с максимални стойности до 25°C. Липсата на силен вятър и ниската влажност на въздуха, която в пиковите часове ще падне до 45%, правят престоя на открито изключително приятен, без усещане за задух или тежест, информира Plovdiv24.bg.

Небето над Тракийската низина ще остане чисто през по-голямата част от деня. Макар в ранния следобед да е възможно формирането на лека купеста облачност над тепетата, тя ще бъде разкъсана и няма да доведе до превалявания. Вятърът ще бъде слаб до умерен, със скорост около 15 км/ч и посока от северозапад, осигурявайки лека прохлада в най-горещите часове.

Важен аспект от днешната прогноза е високият UV индекс, който достига стойност 6. Това изисква повишено внимание при по-продължително излагане на пряка слънчева светлина, особено в часовия диапазон между 11:00 и 16:00 ч. Атмосферното налягане остава стабилно (1018 hPa), което е малко над средните нива за месеца и е предпоставка за спокойно и предвидимо време без резки промени.

Денят ще бъде забележително дълъг – близо 14 часа и половина, като слънцето ще залезе чак в 20:28 ч. Вечерта обещава да бъде ясна и тиха, като температурите ще се понижат до около 13°C, създавайки идеални условия за отдих след топлия следобед. Очаква се тази тенденция на затопляне да се запази и в началото на следващата седмица, когато живакът може да прехвърли 27°C.