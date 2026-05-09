Еко джигит - така читател на Plovdiv24.bg озаглави сигнала си, изпратен до медията ни. Поводът е онова, което е заснел видеорегистраторът му днес в кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе и опасното поведение на шофьор на електрически автомобил. Даваме думата на човека сега:

"Уж екологично мислещите и загрижени за природата са разумни хора, но явно този водач прави изключение. Този път извади късмет - надявам се полицията да му охлади страстите, защото следващия път може да няма такъв късмет".

Правила за преминаване през кръгово кръстовищe

Основното правило за навлизане в кръгово кръстовище е навлизането в него да става винаги надясно по посока на движението!

Ако кръстовището е нерегулирано (т.е. няма поставени допълнителни пътни знаци или светлинна сигнализация) навлизането надясно става при строго спазване на правилото за предимство на дясностоящия:

Когато кръстовището е регулирано, задължително се спазва предписанието на светлинната сигнализация или пътните знаци относно предимството за преминаване през него. Като ако едновременно са поставени светлинна сигнализация и пътни знаци (относно предимството), то задължително се следват указанията, подавани от светлинната сигнализация.

Ако пътя, по който се движите преди кръговото кръстовище, е с 2 и повече ленти за движение в едната посока, то задължително трябва да се престроите своевременно в лентата, в която желаете да продължите след навлизане в кръстовището. По правило най-дясната лента (при навлизане в кръстовището) е за ППС, които желаят да напуснат кръговото кръстовище през първия изход. Втората и третата лента съответно (при навлизане) са за ППС, които ще напуснат кръстовището съответно през втория или третия изход и т.н.

Важно!

Винаги при навлизане в кръгово кръстовище се движете в лентата, която сте заели преди навлизането му!

Кръговите кръстовища са доказано по-безопасни в сравнение с многоколонните, където се пресичат пътищата. Ако има разбирателство между шофьорите и се спазват правилата, то трафикът ще бъде много по-свободен и без инциденти.

На влизане в кръгово кръстовище преценете добре къде сте позиционирани спрямо посоката, в която искате да продължите. В кръгово кръстовище се влиза със съобразена скорост спрямо разрешената.

Следете внимателно намеренията на другите шофьори. Престроявайте се внимателно, като спазвате правилата и се оглеждате за дясностоящи участници в движението.