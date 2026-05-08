На 14 май 2026 г. от 19:30 ч. в хотел "Санкт Петербург“ в Пловдив ще се проведе емоционална благотворителна вечер, организирана от фондация "Мечта за дете“ – кауза, която вече повече от осем години дарява надежда, подкрепа и шанс за нов живот на десетки български семейства.

Събитието ще бъде водено от обичаната журналистка и телевизионна водеща Стефи Стаменова – символичен "първи орисник“ на част от децата, появили се на бял свят с помощта на фондацията. Подкрепа има и от дългогодишния приятел и съмишленик на фондацията певицата от гр.Пловдив Елица Дякова, която е едун от организаторите на вечерта.

Очаква се вечерта да събере съмишленици, дарители и хора с отворени сърца, обединени от една мисия – да помогнат на повече двойки да сбъднат мечтата си за дете.

Фондация "Мечта за дете“

Фондация "Мечта за дете“ е създадена с ясната цел да подкрепя двойки с репродуктивни затруднения – не само финансово, но и чрез информация, консултации и човешка грижа. През годините организацията реализира десетки инициативи в цялата страна, включително в малки и отдалечени населени места, където достъпът до специализирана медицинска помощ е ограничен.

Като част от националната кампания "Родителите в България“, фондацията организира безплатни прегледи, срещи с водещи специалисти, консултации и информационни събития, насочени както към двойки с репродуктивни проблеми, така и към младите хора.

Основната мисия е да се насърчи информираността и по-ранното планиране на родителството – тема с нарастващо значение на фона на демографската криза, ниската раждаемост и високата смъртност в България.

През годините "Мечта за дете“ организира редица благотворителни инициативи – концерти, базари, кампании и календари, като всички събрани средства се насочват към подпомагане на инвитро процедури и лечение на двойки, които не могат сами да си го позволят. Резултатите са видими – десетки родени деца, десетки сбъднати мечти.

Именно такава беше и една от първите благотворителни вечери в Пловдив преди повече от осем години – събитие, което постави началото на една дълга поредица от щастливи истории.

Днес Пловдив отново има възможност да бъде част от това чудо

По време на благотворителната вечер събраните средства ще бъдат разпределени за подпомагане на няколко семейства от град Пловдив, които се борят за своето дете. Така всяка подкрепа ще се превърне в реален шанс за нов живот и ново начало.

Събитието ще бъде подкрепено и от талантливи пловдивски изпълнители, които ще се включат като част от програмата – жест на съпричастност и доказателство, че когато една общност се обедини, може да постигне истински чудеса.

Благотворителният куверт за вечерта е на стойност 70 евро, като половината от средствата ще бъдат дарени за инвитро процедури. Всеки закупен куверт е крачка към сбъдването на нечия най-съкровена мечта.

Организаторите подчертават, че дори хората, които не могат да присъстват, могат да подкрепят каузата чрез дарение.

Тази вечер няма да бъде просто събитие. Тя ще бъде продължение на истории с щастлив край… и начало на нови. Защото България има нужда от своите деца. А всяко дете започва с една мечта. Присъединете се. Подкрепете. Станете част от чудото.