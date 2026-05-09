Ексхибиционист изплаши жена в автобус в Пловдив. За това съобщи самата тя чрез пост в социалната мрежа Фейсбук:

"Здравейте, пиша относно този “мъж". Вчера около 18,00 ч. в автобусна линия 36 въпросният от снимките седеше най-отзад и нагло се докосваше по половия орган, гледайки към майка с дете, които стояха пред него. Впоследствие гледаше към мен също, докато се докосва, беше сложил ръката си на облегалката, съвсем “неволно" докосвайки рамото на жената, на която видимо й беше неудобно. Когато стана време жената да слиза от автобуса и бяха до вратата, той продължи да гледа към мен и бръкна в гащите си, показвайки члена си. Разбира се, аз веднага станах и слязох от автобуса. Дами, моля ви, пазете се от такива психопати, пазете и децата си, нека не толерираме такова отношение към нас и към тях. Мисля, че това поведение не е нормално,особено на публични места. Пазете се!"

"Пълно е с такива изроди. Преди време се возих в автобус и го разбрах още от начало. Настани се до едно симпатично младо момиче, започна да й шепне. Тя естествено се премести и тоя започна да я снима, зуум на крака т.н. Отидох и й казах, че същият я снима и й предложих да слезе, за да няма проблем. Тези са страхливи и не ни последва. Изчаках я да видя, че всичко е ок. Не понасям такива изроди", написа друг пловдивчанин.