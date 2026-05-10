Движението на автомобили по няколко улици и булеварди ще бъде спряно днес между 5,00 и 14.30 часа заради преминаването на етап 3 от колоездачното състезание Giro d’Italia през Пловдив, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“ за Plovdiv24.bg.

Ето кои участъци ще са затворени:

- бул. "Цар Борис III Обединител", в участък от кръстовище с бул. "Христо Ботев“ до кръстовище с бул. "България“;

- бул. "България“, в участък от кръстовище с бул. "Цар Борис III Обединител“ до кръгово кръстовище с републикански път II- 86;

- ул. "Иван Вазов“ в участък от площад "Централен“ до кръгово кръстовище с бул. "Руски“;

- ул. "Авксентий Велешки" в участък от кръстовище с бул. "Христо Ботев“ до кръстовище с ул. "Булаир“;

- ул. "Булаир" в участък от кръстовище с ул. "Авксентий Велешки“ до кръстовище с ул. "Цар Асен“;

- ул. "Цар Асен" в участък от кръстовище с ул. "Булаир“ до кръстовище с ул. "Цанко Дюстабанов“;

- ул. "Цанко Дюстабанов" в участък от кръстовище с бул. "Цар Борис III Обединител“ до кръстовище с ул. "Цар Асен“.

Всички булеварди и улици, които пресичат горепосочените участъци, се затварят в зоната на кръстовищата за времето от 5 ч. до 14:30 ч. на 10.05.2026 г.