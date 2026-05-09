Победата във Втората световна война е не само триумф, но и символ на мъката на стотици хиляди семейства, чиито близки никога не са се завърнали у дома.

Това заяви руският посланик Елеонора Митрофанова в Пловдив при паметника на Александър II на Бунарджика точно под Альоша, предава репортер на Plovdiv24.bg от мястото на събитието.

"Днес, десетилетия по-късно, сме изправени пред нов проблем. Не само опити за преписване на миналото, а и постепенна загуба на лична връзка с него. Последните ветерани си отиват, а с тях и живата памет. Ако не се съхранява съзнателно, тя се заменя с опростени схеми и политически интерпретации", каза Митрофанова.

И обясни, че все по-често ставаме свидетели как хрониката на Втората световна война се трансформира в "набор от удобни тези", като неудобните факти се заличават. "Но историята не търпи опростяване. Тя изисква прецизност и уважение".

Митрофанова бе в града под тепетата, за да участва в отбелязването на 81 години от Победата над нацизма и края на най-разрушителната война в историята на човечеството, съобщиха от Почетното консулство на Руската федерация в Пловдив. И добавиха:

Ден, в който паметта за милиони жертви и героизмът на цели поколения се събират в една дума – Победа. Победа, постигната с безпримерна саможертва, кураж и обща воля за свобода, мир и човешко достойнство срещу мрака на войната и човеконенавистната идеология.

Програмата включва:

11:30 ч. – Централен траурен парк, Руско гробище - Панихида и полагане на венци и цветя в памет на загиналите воини.

13:30 ч. – Паметник "Альоша“, хълм Бунарджика - Тържествено поклонение и церемония по поднасяне на венци и цветя.

В церемониите участват представители на Посолството на Руската Федерация в София, водени от Нейно Превъзходителство Елеонора Митрофанова, посланик на Руската Федерация, както и обществени организации и граждани от Пловдив и региона.

В рамките на церемонията тържествени слова ще произнесат:

• доц. д-р Петър Ненков, военен историк

• проф. д-р Иво Христов

• Н. Пр. Елеонора Митрофанова

Тържественото отбелязване на 9 май е под патронажа на почетния консул Георги Гергов. Водещ на събитието е известният пловдивски маестро на художественото слово Христо Христов.

Нека бъдем заедно – в името на паметта, в името на мира! Нека засвидетелстваме своята признателност и преклонение пред героите. Защото свободата никога не е даденост – тя е завещание.