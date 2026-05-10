Днес в центъра на Пловдив, няма да чуете обичайния градски шум. Ще чуете тътена на хиляди гласове и нетърпеливото щракане на телефони и фотоапарати. Градът не просто посреща събитие – той се е превърнал в жив организъм, информира Plovdiv24.bg.

Розовото е новият цвят на тепетата

От сутринта Пловдив е неузнаваем. Главната улица се е превърнала в река от хора. Тук няма значение дали разбираш от колоездене, или просто си излязъл на неделна разходка – магията на "Джирото" е заразна.

Цели семейства, разположили се по стълбите на Каменица и деца, качени на раменете на бащите си, се радват на празничната атмосфера. Чужденци с розови шалове и карти в ръце се опитват да уловят най-добрия ъгъл, за да станат част от събитието.

Припомняме, че дори паметникът на Альоша беше "облечен" в розово наметало.

Енергията на площада

Въздухът е наситен с очакване. Цветовете са толкова ярки, че сякаш целият град е минат през артистичен филтър. Из града се усеща неподправена радост. Хората се усмихват на непознати, споделят очакванията си и вдигат телефоните си високо над главите – всеки иска да запази частица от този исторически момент.