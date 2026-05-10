"Джирото иде и към София днес!“ С тези думи популярният телевизионен водещ и верен почитател на големите събития Ники Кънчев даде тон на един от най-вълнуващите дни в спортната история на страната. Днес България не просто наблюдава, тя е в сърцето на световното колоездене като домакин на финалния трети етап от Grande Partenza на Giro d'Italia, информира Plovdiv24.bg. Ето как Ники Кънчев превърна сухата статистика на маршрута в истинска рок епопея с публикацията си в социалната мрежа:

"Пътят към София започва днес в 13,05 часа от централния площад на Пловдив, ще мине по основните булеварди на града. горе на Античния театър "Фондацията" ще забие от 12,30 със Звезди, Валди Тотев, Наско от БТР и Славин Славчев.

После колоната ще тръгне по стария път към Пазарджик, ще мине през Мало Конаре, Пазарджик, Белово, завива към живописния проход Момина клисура.

Следват Костенец, Долна баня, Марица, Радуил и ще качи Боровец от източната страна, която е доста стръмна.

После идва спускането към Самоков и само надолу покрай язовир Искър, Пасарел, Панчарево.

В София ще е мега яко на "Цариградско шосе", защото е някъде 11 км само магистрала и ще има възможност за спринтьорите.

Това ще е около 16,45 -17 часа и после Гранде финале на жълтите павета пред Стария Парламент!

Облечете нещо розово, излизайте навън и ръкопляскайте!"