Джиро д'Италия 2026 продължи днес с третия етап, чието начало бе дадено в Пловдив. Малко преди старта кметът на града Костадин Димитров привества участниците на откриващата церемония на площад "Централен". Стартът бе даден точно в 13,05 часа, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Етапът Пловдив - София е с дължина 175 км. Хиляди пловдивчани приветстваха колоездачите по бул. "Цар Борис III Обединител", а след това и по бул. "Бълария".

След като състезателите напуснат Пловдив, маршрутът ще премине през Пазарджик, Белово и Костенец. Следва зрелищно изкачване до зимния курорт Боровец, което ще е най-високата точка от етап 3. След това маршрутът продължава към Самоков, Панчаревския пролом и покрай Искърския язовир, за да финишира на булевард "Цар Освободител“ в София.