Пловдивският квартал "Кючук Париж" настръхна срещу ескалираща вълна от вандализъм, която превърна района около парк "Белите брези" в арена на нощни безчинства. Поредната серия от умишлено унищожени автомобили тази нощ преля чашата на търпението и провокира остър обществен дебат: докъде се простира "детската беля" и кога започва криминалната безотговорност? Жители на района, а вероятно и потърпевш, отправи в социалната мрежа тежък апел към родителите, поставяйки на карта въпроса за морала и бъдещето на т.нар. "изпуснато" поколение, информира Plovdiv24.bg. Публикуваме текста без редакторска намеса:

"До родителите на тинейджърите в “Кючук Париж"… и по специално около парк “Белите Брези"

Напоследък се забелязват доста хулигански прояви от лица на възраст 14-16 години… За пореден път тази нощ на две коли бяха изкъртени страничните огледала. И двете откъм тротоара. Не говорим за инцидент, а за умишлено хулиганство.

И най-лошото е, че почти всички в района знаем за кои групички става дума, шумни тинейджъри, облечени целите в черно, без грам уважение към хората и чуждата собственост. Вечер крещят, блъскат, псуват и явно вече преминават и към чупене.

Скъпи родители, това не е “детска работа". Това е отражение на възпитанието. Днес са огледала. Утре може да е нещо по-сериозно или дори човек. Научете децата си, че улицата не е джунгла и че чуждото имущество не е играчка. Защото всички обичаме да казваме, че децата са бъдещето на България. Но ако отглеждаме хулигани без граници и последствия, какво бъдеще очакваме?

Надявам се родителите на тези момчета да прочетат този пост и да вземат мерки, преди да е станало късно.

Органите на реда са уведомени…."