Днес Иван Христанов и Димитър Илиев посетиха Пловдив. Двамата бивши министри, станали известни с безкомпромисното спиране на корупционни схеми, посетиха града под тепетата, за да обсъдят реалистичната организация на етап от колоездачната обиколка "Джиро д'Италия". Те припомниха, че благодарение на навременната намеса на Илиев в ММС, са спестени 1,8 милиона евро, които предишното статукво бе заложило за "усвояване" под прикритието на престижното състезание.

Вече бившият министър на земеделието и храните, който много често е наричан "разбивач на схеми" и неудобен, използва социалната мрежа, за да покаже как минава по ул."Иван Вазов", след като е пътувал с влак от София до Пловдив, за да сподели емоцията на колоездачната обиколка, информира Plovdiv24.bg. Под публикацията има стотици коментари и почти липсваха негативни.

Партньорството между Иван Христанов и Димитър Илиев се превърна в символ на нов подход в управлението.