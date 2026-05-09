През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират, най-късно в планините и североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в Пловдив - около 14°. Утре в Източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще започне увеличение и на високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20° и 25°, в Пловдив - около 25°.

В планините облачността преди пладне ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и главно в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 8°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб северозападен, след пладне изток-югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 23°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Прогнозирани температури за утре, 10 май

В началото на новата седмица от юг-югозапад температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност; остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Във вторник вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух.

В сряда ще бъде ветровито, сутринта ще духа умерен и силен северозападен вятър, постепенно през втората половина от деня ще отслабне. Дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски. Облачността ще е променлива, валежите ще са на малко места, вероятността за гръмотевици е по-малка.

През следващите три дни валежи ще има на повече места, в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, около и след обяд ще има и гръмотевична дейност. Вятърът ще придобие южна компонента, ще бъде предимно слаб. Температурите слабо ще се повишат.