Днес облачността ще бъде по-често значителна и ще има валежи от дъжд. На отделни места валежите ще са временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19° и 24°, в София - около 19°.

Прогноза за България за 10.05.2026

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи и ще е около средната стойност.

През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират, най-късно в планините и североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София - около 9°. Утре в Източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще започне увеличение и на високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20° и 25°, в София - около 22°.

В планините облачността преди пладне ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и главно в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 8°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб северозападен, след пладне изток-югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 23°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.