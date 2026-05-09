"Ако видите състава на служебното правителство, което управляваше до вчера и го сравним със сегашното, един обективен поглед би казал, че служебният кабинет изглеждаше много по-добре. Хора с ангажименти, с мерки, с реформи в много кратък срок. Сега сформираният кабинет е направен така, че огромната власт да бъде в премиера Румен Радев и той да отговаря за много сектори".

Това заяви народният представител от ,,Демократична България" Мартин Димитров в предаването ,,Говори сега" по БНТ с водеща Мая Костадинова и добави, че когато министрите не са ярки фигури, които сами да налагат своята политика, властта отива в премиера.

Димитров даде висока оценка на работата на служебния кабинет, а след това одобри оставянето на Георги Кандев на позицията главен секретар на МВР. Димитров похвали Кандев за ефективното управление на МВР и за организираните честни изборите, както и Андрей Гюров за прозрачността, началото на съдебната реформа и подготовката за модернизация в множество области. Народният представител призова настоящото правителство да довърши проверката започната от служебния кабинет на съмнителните обществени поръчки и да съобщи резултатите на българските граждани.

По отношение на публичните финанси, Димитров изрази сериозна загриженост от последните изказванията на Гълъб Донев според когото дори да надвишим дефицита от 3%, може всичко да бъде наред, стига да се управлява добре, като припомни причината, подари която през декември хората излязоха на протести- заради дефицита, заради разходите, заради вдигането на данъците.

Народният представител от ,,Демократична България" подчерта, че ,,дефицитът от 3% е като колана в автомобила - той служи за нашата безопасност. Ако едно семейство харчи повече, отколкото получава, в един момент то фалира".

Димитров определи като обезпокоително и намерението за вдигане на тавана на дълга. "Дългът е резултат от дефицита. Гълъб Донев тръгна от разходите и дълга, вместо да говори за реформи, как ще направим бюджета по-добър и модернизация.

По темата за горивата, Димитров припомни, че ,,Демократична България" обяви пакет от 11 мерки за по-голяма прозрачност и контрол на пазара на горива. Като конкретен пример той посочи германския модел, при който всяка промяна в цената на горивата се публикува в публичен сайт. По думите му това би позволило на гражданите да избират най-изгодната оферта и би принудило бензиностанциите, които вдигат цените, да губят клиенти. Димитров призова също КЗК да премине от писане на анализи към активно санкциониране на картелни споразумения и изкривявания на конкуренцията.

Коментирайки думите на Иво Христов, че някои партии са в "отпаднала необходимост", Димитров беше категоричен, "когато някой друг, вместо избирателите, казва от кого има и от кого няма нужда, това е опасно за всяка една демокрация, защото така работят диктатурите." Той допълни, че "Демократична България" ще подкрепя всяко добро управленско решение, но ще бъде критична към всички грешки и недоразумения.