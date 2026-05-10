В ефира на предаването "Събуди се" по NOVA, председателят на парламентарната група на "Прогресивна България“ Петър Витанов направи задълбочен анализ на политическата ситуация в страната, отхвърляйки клишетата в сравненията между българския президент и унгарския премиер. Според Витанов, сравнението между Румен Радев и Виктор Орбан е некоректно. Той предложи нова перспектива, чертаейки паралел между българския държавен глава и изгряващата звезда на унгарската опозиция — Петер Мадяр.

"Народите на двете страни търсят промяна. Радев, подобно на Мадяр, се превръща в носител на тези очаквания, без това задължително да го поставя в рамката на орбановия модел,“ посочи Витанов.

По темата за сигурността и отношенията с Киев, Витанов внесе яснота относно правния характер на подписаните документи. Споразумението между България и Украйна не е международноправен договор, който изисква санкция от парламента.

Документът има характер на декларация за намерения, а не на обвързващ договор с тежки финансови или военни