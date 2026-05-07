В Народното събрание се разгоря политически спор около практиката да се приемат законодателни решения, насочени към конкретни лица. В декларация от името на парламентарната група на "Прогресивна България“, депутатът Антон Кутев заяви, че държавата не трябва да създава закони, които решават индивидуални случаи.

По думите му съществува установен ред, по който се определя охраната на застрашени лица, и този ред трябва да се спазва без изключения.

"Няма да приемаме закони, касаещи един или двама души, независимо че някога са се възприемали като всесилни и са се опитвали да влияят върху институциите според лични желания“, посочи Кутев.

Той подчерта, че докато мнозинството на "Прогресивна България“ има политическа отговорност, решенията трябва да се вземат единствено от компетентните държавни органи. Според него ролята на парламента не е да отнема или предоставя охрана, а да гарантира, че институциите действат в рамките на закона, с необходимата почтеност и морал.

Темата за охраната на публични фигури се превърна в продължителен политически въпрос. От месеци представители на "Продължаваме промяната“ и "Демократична България“ настояват за промени, свързани с функциите на Националната служба за охрана. Сред обсъжданите идеи е тя да осигурява защита само на председателя на парламента, а не на всички народни представители.

В изказването си Кутев засегна и символичното значение на кабинет 222А в сградата на парламента. По негови думи помещението вече няма да се използва по досегашния начин, а ще бъде трансформирано в пространство с по-обществена функция - като музей или читалня. Идеята, според него, е да се създаде място, което да напомня за последиците от прекомерното подчинение на политическа власт и лични амбиции.

Кабинет 222А е сред най-големите в Народното събрание и в предходни парламентарни мандати е бил използван от лидера на ДПС Делян Пеевски. В различни периоди пространството е придобивало и символичен политически заряд, включително чрез инициативи като т.нар. "музей на сглобката“, съдържащ фотографии от съвместното управление на ПП-ДБ и ГЕРБ.