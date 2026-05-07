Политическият процес в 52-рото Народно събрание навлиза в решителна фаза. Точно в 17:00 часа на "Дондуков“ 2 президентът Илияна Йотова ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на Румен Радев – като кандидат за министър-председател, излъчен от най-голямата политическа сила "Прогресивна България“.

След проведените във вторник консултации с всички парламентарно представени групи, Илияна Йотова изрази оптимизъм за бързото стабилизиране на държавното управление.

Първата политическа сила е дала уверение, че ще представи веднага изпълнен мандат. Очаква се съставът на проектокабинета да бъде гласуван от депутатите още този петък. Прогнозите са, че новото българско правителство и Народното събрание ще започнат интензивна работа в началото на следващата седмица.

Основни национални приоритети

По време на разговорите между институциите бяха очертани ключови цели за новата власт:

Стабилност на бюджета: Постигнато е съгласие за приемане на държавен бюджет за шест месеца, който да овладее инфлацията и да защити социално слабите граждани.

Данъчна политика: Партиите са единодушни, че социалните мерки не трябва да водят до повишаване на данъчната тежест.

Европейско финансиране: България трябва да гарантира получаването на плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост като основен стълб за бюджетната стабилност.

Правосъдие: Реформата в съдебната система остава водещ приоритет, въпреки различните виждания на формациите в парламента за начина на нейното изпълнение.

Президентът Йотова изрази надежда, че консултациите ще поставят началото на нормализиран политически диалог и по-добра комуникация между законодателната, изпълнителната и президентската власт.