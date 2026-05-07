България навлиза в нов политически цикъл, белязан от безпрецедентен прецедент в най-новата ни история. С връчването на мандата от вицепрезидента Илияна Йотова, страната се изправя пред предложение за кабинет, който обещава да сложи край на институционалната нестабилност, но вдига летвата на обществените очаквания до краен предел.

Проектокабинетът на Румен Радев не е просто списък с имена, а заявка за мащабна ревизия на държавното управление. В състава му както познати лица от служебните правителства, така и нови фигури от академичните и творческите среди. Пред номинираните министри стои изпитанието за овладяване на бюджетния дефицит, ускоряване на евроинтеграцията и рестарт на правосъдната реформа.

Предложеният Министерски съвет включва министър-председател, четирима заместник-министър председатели и 18 министерства.

Румен Радев – министър-председател

Роден е на 18 юни 1963 г. в Димитровград. Завършва със златен медал Математическата гимназия в Хасково. През 1987 г. се дипломира като първенец на випуска във Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Долна Митрополия. През 2003 г. завършва с отличие Военновъздушния колеж "Максуел" в САЩ. Доктор е на военните науки. Професионален пилот-изтребител с над 1400 летателни часа. Достига чин генерал-майор и е командир на Военновъздушните сили на България в периода 2014 – 2016 г.

Избран за президент през 2016 г. и е преизбран през 2021 г. На 19 януари 2026 г. обяви излизането си на политическата сцена като лидер на партия и на 20 януари подаде оставка като президент. Румен Радев владее английски, руски и немски език и е носител на множество български и чуждестранни държавни отличия.

Гълъб Донев – вицепремиер и министър на финансите

Гълъб Донев е утвърден експерт в областта на труда и социалната политика, като е заемал постовете служебен вицепремиер и министър на труда и социалната политика в три кабинета (през 2017 г. и 2021 г.). Притежава две магистърски степени – по "Право" и по "Финанси".

В периода 2022 – 2023 г. заема поста служебен министър-председател на Република България в две последователни правителства. Професионалната му кариера е тясно свързана с администрацията на Президента, където от 2023 до 2026 г. заема длъжността началник на кабинета на държавния глава, а преди това е секретар по социални политики, демография и здравеопазване.

Александър Пулев – вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

Александър Пулев е финансист и мениджър с международен опит в реалната икономика и инвестициите. Професионалният му път преминава през водещи финансови институции като Уникредит, Ситигруп, EY и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

В държавното управление заема ключови позиции, включително заместник-министър на транспорта и съобщенията (2021 г.) и министър на иновациите и растежа в два поредни служебни кабинета (2022 – 2023 г.), където работи за подкрепа на бизнеса и привличане на инвестиции.

Иво Христов – вицепремиер

Иво Христов е роден на 8 октомври 1970г. в Истанбул. Завършва средното си образование в Атене Роаял в Брюксел. Служи в редовете на Българската народна армия (1988-1990), уволнява се като офицер от резерва. Завършва Юридическия факултет на СУ "Св.Климент Охридски" през 1994г. Работи като журналист в RFI-България, NTV, БНТ. Участва в създаването на ББТ, сп.L'EUROPEO и сп.A-specto. Публикува в сп."Тема" и в-к "Сега".

През 2009 г. е инициатор на създаването на политическото сдружение Солидарна България. В периода 2017-2019 е началник на кабинета на президента Радев.

Атанас Пеканов – вицепремиер

Вицепремиер по управление на европейските средства в служебните кабинети на Стефан Янев (2021) и на Гълъб Донев (2022-2023) с фокус Плана за възстановяване и устойчивост и други европейски програми.

Експерт по парична политика към Европейския парламент. Гост-изследовател по програма "Фулбрайт" в икономическия факултет на университета Харвард.

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи

В периода 2022 – 2023 г. заема постовете заместник министър-председател и министър на вътрешните работи в двете последователни правителства на Гълъб Донев. През 2021 г., е служебен министър на правосъдието и заместник-министър в същото ведомство. Професионалната му кариера е тясно свързана с адвокатурата – той е дългогодишен член на Адвокатска колегия – Пловдив, като в периода 2019 – 2021 г. е неин председател.

Димитър Стоянов – министър на отбраната

Димитър Стоянов е полковник от резерва с над 25-годишна кариера във Военновъздушните сили, началник на щаба на ВВС. Притежава мащабен управленски опит на най-високо държавно ниво като министър на отбраната (2022 – 2023 г.), главен секретар на президента и секретар по сигурност и отбрана.

Велислава Петрова-Чамова – министър на външните работи

В периода 2022–2023 г. заема длъжността заместник-министър на външните работи в три последователни правителства – редовния кабинет на Кирил Петков и двете служебни правителства на Гълъб Донев. Отговаря за европейските въпроси, регионалната политика, икономическата дипломация и отношенията с международните организации.

Николай Найденов – министър на правосъдието

Николай Найденов е експерт с над 20-годишен стратегически опит в управлението на държавните институции, социалните реформи и международното право.

В периода 2023 – 2024 г. заема длъжността заместник-министър на труда и социалната политика, пряко ръководи управлението на европейските средства по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и програма "Развитие на човешките ресурси". Бил е главен секретар на Комисията за противодействие на корупцията (КПКОНПИ), главен секретар на Висшия съдебен съвет (ВСС) и началник на отдел в администрацията на Министерски съвет.

Наталия Ефремова - министър на труда и социалната политика

Наталия Ефремова е юрист. Започва работа като младши юрисконсулт в Агенцията за държавни вземания към Министерство на финансите. Професионалният й път след 2003 година продължава в здравната сфера, където е член на политически кабинет и здравно аташе в постоянното представителство в Брюксел.

От 2008 година специализира и се занимава с управление на европейски проекти и програми. През август 2022 година заема поста заместник-министър на труда и социалната политика, като отговаря за управлението на европейските фондове, международната дейност. В следващи кабинети след април 2024 година отговаря и за пазара на труда, трудовите и осигурителни отношения. Национален координатор на Европейската детска гаранция.

Проф. Георги Вълчев - министър на образованието и науката

Проф. д-р Георги Вълчев е ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски", избран на поста през ноември 2023 г. Той е утвърден учен и експерт в областта на културознанието и историята с дългогодишен управленски опит в академичната сфера.

В периода 2015 – 2023 г. заема позицията заместник-ректор по учебната дейност (докторанти и продължаващо обучение). Професионалната му кариера в Софийския университет включва още постовете ръководител на катедра "История и теория на културата" (2011 – 2019 г.) и научен секретар на Философския факултет. Той е създател и ръководител на магистърската програма "Мениджмънт и социализация на културното наследство".

Катя Ивкова - министър на здравеопазването

Катя Ивкова е утвърден експерт с над 20-годишен опит в международните отношения, глобалната здравна политика и стратегическото управление на здравеопазването. Понастоящем тя заема поста директор на дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество" в Министерство на здравеопазването, координира ангажиментите на страната ни към Европейския съюз и ключови международни организации като ООН, СЗО, УНИЦЕФ, НАТО и ОИСР. От 2024 г. заместник-представител на Република България в Изпълнителния съвет на Световната здравна организация (СЗО) за мандата 2024–2027 г.

През 2023 г. Катя Ивкова заема поста заместник-министър на здравеопазването, като отговаря за ключови ресори като международното сътрудничество, европейските проекти, електронното здравеопазване и правата на пациентите.

Иван Василев – министър на иновациите и дигиталната трансформация

От 2023 до септември 2025 е заместник-кмет на Столична община в направление “Финанси и здравеопазване", а временно и по “Обществено строителство".

В продължение на четири години Иван Василев е член Управителния съвет Българската предприемаческа асоциация BESCO и е заемал позицията директор "Политики и стратегии". Съавтор е на промените в Търговския закон, свързани със създаването на нов вид дружество – Дружество с променлив капитал

Иван Шишков – министър на регионалното развитие и благоустройството

В периода 2022 – 2023 г. заема поста министър на регионалното развитие и благоустройството, като преди това е бил заместник-министър и съветник в същото министерство. Професионалната му биография включва 24-годишен стаж като главен архитект на община Драгоман, както и на районите "Банкя“ и "Триадица“ към Столична община.

Ива Петрова - министър на енергетиката

Професионалният й опит започва през 2000 г. в Министерството на енергетиката, където достига длъжността директор "Енергийни пазари и преструктуриране" през 2008 г. В последствие – от февруари 2009 г. до края на юни 2010 г., е директор "Проекти и инвестиции" в Българския енергиен холдинг

Георги Пеев - министър на транспорта и съобщенията

От 2014 г. той е генерален директор на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД). Под негово ръководство предприятието постига високи стандарти в безопасността и ефективността на аеронавигационното обслужване, утвърждавайки водещата роля на България в регионален и европейски план.

Георги Пеев представлява страната ни в най-високите нива на управление на европейското въздушно пространство.

Пламен Абровски - министър на земеделието и храните

Пламен Абровски е експерт по европейско земеделско право и Обща селскостопанска политика с управленски опит на национално и международно ниво. В професионалната си кариера заема ключови държавни позиции, като в периода 2021 – 2022 г. е народен представител и председател на Комисията по земеделие, храни и гори в 46-ото и 47-ото Народно събрание. Бил е съветник на министъра на земеделието по въпросите на европейското финансиране и международното сътрудничество

Росица Карамфилова-Благова - министър на околната среда и водите

Росица Карамфилова е експерт с над 20-годишен опит в управлението на околната среда. В периода 2022 – 2023 г. заема поста министър на околната среда и водите в две последователни служебни правителства. От 2023 до 2025 г. е съветник по екология на Президента на Република България. Към момента е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда и член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда (EEA).

Евтим Милошев - министър на културата

Евтим Милошев е български продуцент, медиен мениджър и обществено ангажирана личност с дългогодишен принос към развитието на българската медийна, културна и обществена среда. Евтим Милошев е сред учредителите на Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти в България и дългогодишен неин председател, с активен принос към развитието на българската телевизионна и филмова индустрия и усъвършенстването на професионалната среда в сектора.

През периода 2024–2025 г. заема поста служебен министър на туризма на Република България в служебни правителства.

Илин Димитров - министър на туризма

Д-р Илин Димитров е експерт с мащабен опит в сферата на туризма, академичната дейност и държавната администрация. В периода 2022 – 2023 г. заема поста министър на туризма в двете служебни правителства на страната. Преди това е народен представител в 47-ото Народно събрание, където е избран за председател на Комисията по туризъм. В професионалната си биография заема и поста председател на Варненската туристическа камара (2020 – 2022 г.), работейки активно за развитието на регионалната икономика.

Енчо Керязов – министър на младежта и спорта

Енчо Керязов е световноизвестен артист и общественик с мащабен принос към българската култура и спорт. Понастоящем е заместник-кмет на Община Ямбол втори мандат, създател на фондация "Енчо Керязов" за подкрепа на талантливи деца и продуцент на престижния международен спектакъл "Нощ на звездите".

Носител е на множество висши отличия, сред които "Сребърен клоун" от фестивала в Монте Карло, Почетен знак на Президента на Република България и наградата "Златен век".