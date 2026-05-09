Празничният първомайски брой на вестник "Дума" ще е последният за печатното издание. От медията внезапно обявиха, че предстои преструктуриране и минават към онлайн издание.

По ирония на съдбата последното издание е с червена първа страница и мотото, с което БСП отбеляза Деня на труда: "Работим, а сме бедни! Стига! Втори живот няма!"

"Скъпи приятели! Ние пак сме тук! Времето се променя и налага необходимостта от трансформации. И ДУМА се променя и става електронно издание, но ще продължи да работи за вас и за свободата, справедливостта и солидарността. Благодарим ви за подкрепата!", гласи краткото съобщение на сайта им.

"Дума" е партийният вестник на БСП и излиза от 4 април 1990 г. Негов пръв редактор е знаковият журналист Димитър Продев.