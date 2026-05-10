Фенклубът на Локомотив Пловдив излезе с доста остра позиция и призова за пълна мобилизация сред "черно-бялата" общност, видя Plovdiv24.bg. Реакцията на организираните привърженици е свързана с информацията на Българската професионална футболна лига относно предварителната продажба на билети за предстоящия финал за Купата на България срещу ЦСКА.

Битката за ценния трофей е на 20 май от 19,00 часа на националния стадион "Васил Левски".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

Локомотивци,

Билетите за дългоочаквания финал ще бъдат пуснати в продажба от утре (11.05) в системата на Eventim.

Тази година битката очевидно няма да е само за всяка педя терен, а и за всяка седалка по трибуните. Скандалното решение финалът да се играе на стадион, на който домакинства единият финалист, явно не беше достатъчно. Сега привържениците на Локомотив отново са напът да бъдат жестоко ощетени - както с броя на билетите, така и с разпределението по трибуните.

Няма да приемем това мълчаливо. Няма да стоим и да гледаме как черно-бялата общност бива изтиквана в ъгъла за чуждо удобство. Призоваваме всеки един локомотивец - още с пускането на билетите утре да закупи своя пропуск за финала. Нека покажем, че когато Локомотив е притиснат, отговорът е само един - още по-силен глас, още по-пълна трибуна, още по-голяма вярност.

Нека покажем, че Локомотив не може да бъде нито спрян, нито заглушен. Че черно-бялата лавина не се брои в бройки билети и сектори.

Нито крачка назад!

Докато сърцето бие!