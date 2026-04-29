Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" отправиха призив към своите "черно-бели" съратници. Конкретната им реакция е свързана с предстоящия полуфинален реванш срещу Арда от турнира за Купата на България. Двубоят е утре (30 април) от 19,00 часа на стадион "Локомотив", а първата среща завърши 4:0 за пловдивчани.

"Трибуна Бесика" използва официалната си страница във Фейсбук, за да напише следното:

Да довършим започнатото!

Приятели, утре е последната стъпка по пътя към големия финал! Футболистите извоюваха страхотна победа в предходния мач, а сега е наш ред да бъдем на трибуните и да им благодарим за сърцатата игра!

Всички на Лаута!