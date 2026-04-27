Млад и надежден съдия от Перник получи наряд за полуфиналния реванш от турнира за Купата на България между Локомотив Пловдив и Арда. Двубоят е в четвъртък (30 април) от 19:00 часа на стадион "Локомотив", а в първия мач черно-белите спечелиха с 4:0.
Мачът ще бъде свирен от Любослав Любомиров. Той е познат на футболната общественост в Пловдив от 122-ото градско дерби, което ръководеше на 8 април на стадион "Христо Ботев" и завърши 1:1.
Пълните съдийски назначения за срещата
30 април 2026 г., четвъртък, 19:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Йордан Костадинов Иванов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
eltoro
преди 1 ч. и 28 мин.
Като цяло добре се справи с дербито момчето, макар че даде дузпа на жълтите за фал извън наказателното поле.
