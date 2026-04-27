Млад и надежден съдия от Перник получи наряд за полуфиналния реванш от турнира за Купата на България между Локомотив Пловдив и Арда. Двубоят е в четвъртък (30 април) от 19:00 часа на стадион "Локомотив", а в първия мач черно-белите спечелиха с 4:0.

Мачът ще бъде свирен от Любослав Любомиров. Той е познат на футболната общественост в Пловдив от 122-ото градско дерби, което ръководеше на 8 април на стадион "Христо Ботев" и завърши 1:1.

Пълните съдийски назначения за срещата

30 април 2026 г., четвъртък, 19:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Йордан Костадинов Иванов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.