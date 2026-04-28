Първата среща ще се помни цял живот, но нашата работа още не е приключила. Това обявиха от ПФК Локомотив при подготовката на отбора за реванша срещу Арда (Кърджали). Вторият полуфинален двубой от турнира за купата на България е в четвъртък от 19,00 часа на "Лаута". Черно-белите имат преднина от 4 гола, която взеха след първата среща в Кърджали.

От клуба публикуваха емоционално видео с речите на треньора Душан Косич и капитана Димитър Илиев след края на двубоя на "Арена Арда". Двамата говорят пред отбора в центъра на терена, минути преди всички да отидат и да поздравят огромната "черно-бяла" агитка, която ги подкрепяше в този мач.

"Предстои втори мач, в който да покажем отново локомотивския дух! Имаме отново нужда от вашата подкрепа! Нека заедно да извървим последната крачка по пътя към финала", написаха от ПФК Локомотив в официалната си страница във Фейсбук към въпросното видео.

"Можете да бъдете горди от себе си. Останете скромни, това е само първото "полувреме". Днес показахме това, което искаме да играем във всяка среща. Гордея се с вас, вие също може да се гордеете, както и клуба! Просто останете смирени", казва треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич.

"Момчета, такъв кеф, какъвто изпитах днес, гледайки всеки един как се влага, заедно с нашите фенове, това ще го помня завинаги! Има втори мач, излизаме в този втори мач пак да бием и си гоним и двете цели! Ако продължаваме по този начин, ще постигнем големи неща! Евала на всеки един", заявява капитанът и легенда на черно-белите Димитър Илиев.