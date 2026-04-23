Футболисти, спортно-технически щаб и фенове на Локомотив Пловдив отново спазиха дългогодишната традиция и празнуваха заедно след епичната победа с 4:0 над Арда на стадиона в Кърджали. Въпреки че има реванш след седмица на "Лаута", двубоят на "Арена Арда" почти сигурно класира черно-белите на финал за Купата на България, който ще е на 20 май на националния стадион "Васил Левски" в София.

Играчите в червено-черни екипи се отблагодариха подобаващо на привържениците за горещата им подкрепата от трибуните. Честта да подхване любимия рефрен "Катеричка рунтавелка", макар и без мегафон, имаше халфът Ефе Али.

"Невероятна вечер в Кърджали! Мечтата е разпалена отново! Страхотна подкрепа за Локомотив! “Черно-белите" бяха домакини насред Кърджали! Над 2000 човека от Пловдив изгледаха на живо разгрома с 0:4", написаха по този повод от ПФК Локомотив в официалната клубна страница във Фейсбук.

От "черно-белия" клуб публикуваха любопитни видео кадри и снимки от радостта след последния съдийски сигнал в Кърджали.