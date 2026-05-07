Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив наложи поредните наказание след изиграните мачове в различните първенства в региона. Наред с наказани футболисти, членовете на комисията санкционираха и двама треньори, като им забраниха да изпълняват функциите си за един двубой, провери Plovdiv24.bg.

Това са Димитър Илиев от Шипка старс (Асеновград) и Александър Грънчарски от Ботев (Пловдив). Грънчарски е наставник на тима на "канарчетата" до 14 години, като освен това помага и на Милен Кунчев в U18.

Ето всички решения, които взе ДК към ЗС на БФС - Пловдив

Трета лига - Югоизточна група

Георги Загорчев(Раковски) 5-ти жълт картон 1 среща

Никола Гигов(Куклен) 5-ти жълт картон 1 среща

Костадин Пеев(Хасково) 5-ти жълт картон 1 среща

Мирослав Илиев(Хасково) 5-ти жълт картон 1 среща

Юлий Шекеров(Хасково) 5-ти жълт картон 1 среща

"А" Областна група

Йовко Зайков(Калояново) 5-ти жълт картон 1 среща

Никола Николов(Белащица) 5-ти жълт картон 1 среща

Стоян Петров(Царимир) 5-ти жълт картон 1 среща

Илия Кавръков(Войсил) 5-ти жълт картон 1 среща

Деан Христозов(Войсил) 5-ти жълт картон 1 среща

Димитър Андреев(Войсил) червен картон 1 среща

Георги Стоицов(Царимир) червен картон 1 среща

Кристиан Кодуков(Садово) червен картон 1 среща

Зонална група "U 17"

Габриел Карарадев(Сливен) червен картон 1 среща

Областна група "U 17"

Дейвид Солаков(Беломорец) червен картон 1 среща

Областна група "U 15 А"

Александър Костов(Карлово) червен картон 1 среща

Зонална група "U 14"

Свилен Иванов(Берое) 5-ти жълт картон 1 среща

Веселин Николов(Берое) червен картон 1 среща

Ивайло Ковачев(Ботев) червен картон 1 среща

На основание чл.34(1) 2-4-3 от Дисциплинарния правилник се налага финансова санкция в размер на 51.12 евро на г-н Пламен Джундрин – ФК "Раковски"(Раковски).

На основание чл.34(1) 5-4-3 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция" от името на клуба за 1 среща на г-н Димитър Илиев – ФК "Шипка старс"(Асеновград).

На основание чл.34(1) 5-4-3 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция" от името на клуба за 1 среща на г-н Александър Грънчарски – ПФК "Ботев"(Пловдив).