Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив наложи поредните наказание след изиграните мачове в различните първенства в региона. Наред с наказани футболисти, членовете на комисията санкционираха и двама треньори, като им забраниха да изпълняват функциите си за един двубой, провери Plovdiv24.bg.

Това са Димитър Илиев от Шипка старс (Асеновград) и Александър Грънчарски от Ботев (Пловдив). Грънчарски е наставник на тима на "канарчетата" до 14 години, като освен това помага и на Милен Кунчев в U18.

Ето всички решения, които взе ДК към ЗС на БФС - Пловдив

                                                      

                    Трета лига - Югоизточна група

Георги Загорчев(Раковски)                        5-ти жълт  картон         1 среща

Никола Гигов(Куклен)                                   5-ти жълт  картон         1 среща

Костадин Пеев(Хасково)                            5-ти жълт  картон         1 среща

Мирослав Илиев(Хасково)                          5-ти жълт  картон         1 среща

Юлий Шекеров(Хасково)                             5-ти жълт  картон         1 среща

                         "А" Областна група

Йовко Зайков(Калояново)                          5-ти жълт  картон         1 среща

Никола Николов(Белащица)                      5-ти жълт  картон         1 среща

Стоян Петров(Царимир)                         5-ти жълт  картон         1 среща

Илия Кавръков(Войсил)                               5-ти жълт  картон         1 среща

Деан Христозов(Войсил)                            5-ти жълт  картон         1 среща

Димитър Андреев(Войсил)                            червен  картон            1 среща

Георги Стоицов(Царимир)                             червен  картон            1 среща

Кристиан Кодуков(Садово)                            червен  картон            1 среща

                          Зонална група "U 17" 

Габриел Карарадев(Сливен)                               червен картон               1 среща

                           Областна група "U 17" 

Дейвид Солаков(Беломорец)                                червен картон               1 среща

                           Областна група "U 15 А" 

Александър Костов(Карлово)                             червен  картон                1 среща

                              Зонална група "U 14" 

Свилен Иванов(Берое)                                       5-ти жълт картон           1 среща

Веселин Николов(Берое)                                      червен картон               1 среща

Ивайло Ковачев(Ботев)                                        червен картон               1 среща

На основание чл.34(1) 2-4-3 от Дисциплинарния правилник се налага  финансова санкция в размер на 51.12 евро на г-н Пламен Джундрин – ФК "Раковски"(Раковски).

На основание чл.34(1) 5-4-3 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция" от името на клуба за 1 среща  на г-н Димитър Илиев – ФК "Шипка старс"(Асеновград).

 На основание чл.34(1) 5-4-3 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция" от името на клуба за 1 среща  на г-н Александър Грънчарски – ПФК "Ботев"(Пловдив).