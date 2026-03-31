Автор: Стойчо Генов 10:54 / 31.03.2026

ФК Секирово гостува на Спартак (Пловдив) в междинния 27 кръг на Югоизточната Трета лига. Двубоят е в сряда, 1 април, от 17:00 часа на градския стадион "Пловдив“.



След серия от 3 загуби, две от които дойдоха срещу първите два тима в подреждането, "секирите“ могат да опитат да повторят успеха си срещу "гладиаторите“ от първия полусезон.



Тогава те записаха първата си победа над Спартак в Трета лига, налагайки се с 2:1 у дома. Йордан Айвазов откри малко след изтичането на час игра, скоро след това "гладиаторите“ изравниха. В добавеното време на срещата Божидар Костадинов донесе успеха на домакините.



Формата като гост също не може да притесни отбора на треньора Красимир Манолов. В предпоследната си визита неговите играчи записаха първата си и единствена победа далеч от дома този сезон и имат само едно поражение в последните 3 срещи извън град Раковски, след като преди успеха над Атлетик в Куклен завършиха наравно с Марица (Милево).



Надеждите са, че един от голмайсторите в мача със Спартак през есента - Йордан Айвазов, може да се завърне, след като не взе участие в срещата с Марица (Пловдив).



Припомняме, че той напусна с травма още в първите минути в мача с Несебър на 21 март.