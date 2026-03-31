ФК Секирово гостува на Спартак (Пловдив) в междинния 27 кръг на Югоизточната Трета лига. Двубоят е в сряда, 1 април, от 17:00 часа на градския стадион "Пловдив“.
След серия от 3 загуби, две от които дойдоха срещу първите два тима в подреждането, "секирите“ могат да опитат да повторят успеха си срещу "гладиаторите“ от първия полусезон.
Тогава те записаха първата си победа над Спартак в Трета лига, налагайки се с 2:1 у дома. Йордан Айвазов откри малко след изтичането на час игра, скоро след това "гладиаторите“ изравниха. В добавеното време на срещата Божидар Костадинов донесе успеха на домакините.
Формата като гост също не може да притесни отбора на треньора Красимир Манолов. В предпоследната си визита неговите играчи записаха първата си и единствена победа далеч от дома този сезон и имат само едно поражение в последните 3 срещи извън град Раковски, след като преди успеха над Атлетик в Куклен завършиха наравно с Марица (Милево).
Надеждите са, че един от голмайсторите в мача със Спартак през есента - Йордан Айвазов, може да се завърне, след като не взе участие в срещата с Марица (Пловдив).
Припомняме, че той напусна с травма още в първите минути в мача с Несебър на 21 март.
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Още от Футбол
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1118
|
|предишна страница [ 1/187 ] следващата страница
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.