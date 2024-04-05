Важен кръг в Трета лига! Ето кои ще свирят дербитата

© Този уикенд ще се изиграят срещите от 28-ия кръг на Югоизточната трета лига.



В него два от водещите отбори - Несебър и Саяна, имат много тежки визити.



Лидерите в класирането - Спартак, имат наглед леко домакинство срещу Созопол.



Ето и съдийските назначения:



06.04./Събота/2024г. – 17.00ч.



ОФК “ Левски“ (Карлово) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)



ГС: Светослав Лазаров – Бургас



АС: Ангел Илиев – Сливен



АС: Владимир Минчев – Бургас



4-ти съдия: Кристиян Хубенов – Пловдив



Делегат: Стоян Вътев – Бургас



ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ПФК “ Берое “ II(Стара Загора)



ГС: Мюмюн Сар – Бургас



АС: Станимир Илков – Бургас



АС: Ганчо Джевелеков – Бургас



4-ти съдия: Михаела Тихова – Пловдив



Делегат: Борис Ганев – Бургас



ОФК “ Гигант“ (Съединение) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)



ГС: Кристиян Колев – Пловдив



АС: Йордан Петров – Пловдив



АС: Иван Копчев – Пловдив



4-ти съдия: Здравко Стоичков – Пловдив



Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив



ФК "Секирово“ (Раковски) - ОФК “ Несебър“ (Несебър)



ГС: Георги Иванов – Пловдив



АС: Светослав Енчев – Пловдив



АС: Атанас Пилатов – Пловдив



4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив



Делегат: Тодор Малинов – Пловдив



ФК “ Сливен “ (Сливен) - ФК “ Сокол“ (Марково)



ГС: Николай Николов – Хасково



АС: Стоян Зафиров – Ямбол



АС: Яни Дончев – Ямбол



4-ти съдия: Иван Петров – Ямбол



Делегат: Веселин Василев – Хасково



ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) - ФК “ Родопа Смолян “ (Смолян)



ГС: Камен Терзиев – Стара Загора



АС: Костадин Керацов – Стара Загора



АС: Милен Митев – Стара Загора



4-ти съдия: Стефан Стефанов – Стара Загора



Делегат: Красимир Енев – Стара Загора



ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)



ГС: Валентин Чаушев – Кърджали



АС: Владимир Хубенов – Кърджали



АС: Юсуф Караали – Кърджали



4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол



Делегат: Владимир Годуманов – Кърджали



ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ОФК “ Карнобат “(Карнобат)



ГС: Владимир Недялков – Пловдив



АС: Цветан Горанов – Пловдив



АС: Иван Беделев – Пловдив



4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора



Делегат: Камена Георгиева – Пловдив



07.04./Неделя/2024г. – 17:00 часа



ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК" Созопол“ (Созопол)



ГС: Димо Димов – Сливен



АС: Станимир Трифонов – Сливен



АС: Христо Стоянов – Сливен



4-ти съдия: Райко Чакъров – Пловдив



Делегат: Тихомир Димов – Сливен