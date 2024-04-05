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Важен кръг в Трета лига! Ето кои ще свирят дербитата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:58Коментари (0)290
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Този уикенд ще се изиграят срещите от 28-ия кръг на Югоизточната трета лига.

В него два от водещите отбори - Несебър и Саяна, имат много тежки визити.

Лидерите в класирането - Спартак, имат наглед леко домакинство срещу Созопол.

Ето и съдийските назначения:

06.04./Събота/2024г. – 17.00ч. 

ОФК “ Левски“ (Карлово) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)

ГС: Светослав Лазаров – Бургас

АС: Ангел Илиев – Сливен

АС: Владимир Минчев – Бургас

4-ти съдия: Кристиян Хубенов – Пловдив

Делегат: Стоян Вътев – Бургас

ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ПФК “ Берое “ II(Стара Загора)

ГС: Мюмюн Сар – Бургас

АС: Станимир Илков – Бургас

АС: Ганчо Джевелеков – Бургас

4-ти съдия: Михаела Тихова – Пловдив

Делегат: Борис Ганев – Бургас

ОФК “ Гигант“ (Съединение) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)

ГС: Кристиян Колев – Пловдив

АС: Йордан Петров – Пловдив

АС: Иван Копчев – Пловдив

4-ти съдия: Здравко Стоичков – Пловдив

Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив

ФК "Секирово“ (Раковски) - ОФК “ Несебър“ (Несебър)

ГС: Георги Иванов – Пловдив

АС: Светослав Енчев – Пловдив

АС: Атанас Пилатов – Пловдив

4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив

Делегат: Тодор Малинов – Пловдив

ФК “ Сливен “ (Сливен) - ФК “ Сокол“ (Марково)

ГС: Николай Николов – Хасково

АС: Стоян Зафиров – Ямбол

АС: Яни Дончев – Ямбол

4-ти съдия: Иван Петров – Ямбол

Делегат: Веселин Василев – Хасково

ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) - ФК “ Родопа Смолян “ (Смолян)

ГС: Камен Терзиев – Стара Загора

АС: Костадин Керацов – Стара Загора

АС: Милен Митев – Стара Загора

4-ти съдия: Стефан Стефанов – Стара Загора

Делегат: Красимир Енев – Стара Загора

ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)

ГС: Валентин Чаушев – Кърджали

АС: Владимир Хубенов – Кърджали

АС: Юсуф Караали – Кърджали

4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол

Делегат: Владимир Годуманов – Кърджали

ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ОФК “ Карнобат “(Карнобат)

ГС: Владимир Недялков – Пловдив

АС: Цветан Горанов – Пловдив

АС: Иван Беделев – Пловдив

4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора

Делегат: Камена Георгиева – Пловдив

07.04./Неделя/2024г. – 17:00 часа

ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК" Созопол“ (Созопол)

ГС: Димо Димов – Сливен

АС: Станимир Трифонов – Сливен

АС: Христо Стоянов – Сливен

4-ти съдия: Райко Чакъров – Пловдив

Делегат: Тихомир Димов – Сливен
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