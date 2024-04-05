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|Важен кръг в Трета лига! Ето кои ще свирят дербитата
Този уикенд ще се изиграят срещите от 28-ия кръг на Югоизточната трета лига.
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В него два от водещите отбори - Несебър и Саяна, имат много тежки визити.
Лидерите в класирането - Спартак, имат наглед леко домакинство срещу Созопол.
Ето и съдийските назначения:
06.04./Събота/2024г. – 17.00ч.
ОФК “ Левски“ (Карлово) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)
ГС: Светослав Лазаров – Бургас
АС: Ангел Илиев – Сливен
АС: Владимир Минчев – Бургас
4-ти съдия: Кристиян Хубенов – Пловдив
Делегат: Стоян Вътев – Бургас
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ПФК “ Берое “ II(Стара Загора)
ГС: Мюмюн Сар – Бургас
АС: Станимир Илков – Бургас
АС: Ганчо Джевелеков – Бургас
4-ти съдия: Михаела Тихова – Пловдив
Делегат: Борис Ганев – Бургас
ОФК “ Гигант“ (Съединение) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)
ГС: Кристиян Колев – Пловдив
АС: Йордан Петров – Пловдив
АС: Иван Копчев – Пловдив
4-ти съдия: Здравко Стоичков – Пловдив
Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив
ФК "Секирово“ (Раковски) - ОФК “ Несебър“ (Несебър)
ГС: Георги Иванов – Пловдив
АС: Светослав Енчев – Пловдив
АС: Атанас Пилатов – Пловдив
4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив
Делегат: Тодор Малинов – Пловдив
ФК “ Сливен “ (Сливен) - ФК “ Сокол“ (Марково)
ГС: Николай Николов – Хасково
АС: Стоян Зафиров – Ямбол
АС: Яни Дончев – Ямбол
4-ти съдия: Иван Петров – Ямбол
Делегат: Веселин Василев – Хасково
ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) - ФК “ Родопа Смолян “ (Смолян)
ГС: Камен Терзиев – Стара Загора
АС: Костадин Керацов – Стара Загора
АС: Милен Митев – Стара Загора
4-ти съдия: Стефан Стефанов – Стара Загора
Делегат: Красимир Енев – Стара Загора
ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)
ГС: Валентин Чаушев – Кърджали
АС: Владимир Хубенов – Кърджали
АС: Юсуф Караали – Кърджали
4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол
Делегат: Владимир Годуманов – Кърджали
ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ОФК “ Карнобат “(Карнобат)
ГС: Владимир Недялков – Пловдив
АС: Цветан Горанов – Пловдив
АС: Иван Беделев – Пловдив
4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора
Делегат: Камена Георгиева – Пловдив
07.04./Неделя/2024г. – 17:00 часа
ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК" Созопол“ (Созопол)
ГС: Димо Димов – Сливен
АС: Станимир Трифонов – Сливен
АС: Христо Стоянов – Сливен
4-ти съдия: Райко Чакъров – Пловдив
Делегат: Тихомир Димов – Сливен
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