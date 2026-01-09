ИЗПРАТИ НОВИНА
Асеновец приветства с "добре дошъл" младок от Локомотив Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:56Коментари (0)410
©
Асеновец (Асеновград) си връща роден талант от Локомотив Пловдив, похвалиха се от третодивизионния клуб. Това е Васил Йорданов, който е роден 2009 година.

Младокът играе като крило, а за последно бе част от Локомотив Пловдив U17.

"Добре дошъл в Асеновец", допълниха от клуба от Асеновград по повод новото си попълнение.
