Асеновец приветства с "добре дошъл" младок от Локомотив Пловдив

© Асеновец (Асеновград) си връща роден талант от Локомотив Пловдив, похвалиха се от третодивизионния клуб. Това е Васил Йорданов, който е роден 2009 година.



Младокът играе като крило, а за последно бе част от Локомотив Пловдив U17.



"Добре дошъл в Асеновец", допълниха от клуба от Асеновград по повод новото си попълнение.