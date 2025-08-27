Бивш треньор на Локо стартира сезона с 4 поредни загуби и бе освободен

© Бившият треньор в Локомотив Пловдив Васил Чергов стартира сезона с 4 поредни загуби и бе освободен. Специалистът бе начело на третодивизионния Пирин (Гоце Делчев), но остана без работа, след като тимът му отстъпи с 1:2 от Кюстендил.



Чергов беше помощник-треньор на представителния отбор на черно-белите след напускането на Любослав Пенев. Той беше в екипа на Христо Златински и дори даваше официалните интервюта след шампионатните срещи на отбора.



Ето какво гласи официалното съобщение на ФК Пирин (ГД):



Ръководството на ФК Пирин (Гоце Делчев) и старши треньорът Васил Чергов се разделиха по взаимно съгласие.



За нов старши треньор на отбора е назначен Радослав Джугданов.



С оглед на налагането на млади футболисти в състава, ръководството на клуба моли привържениците и обществеността за търпение и подкрепа.



Пирин ГД започна новия сезон в Югозападната Трета лига с 4 поредни загуби – последната дойде от Кюстендил с 1:2 миналия уикенд.